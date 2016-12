IN BEELD. Op kerststalexpeditie met app en routeplanner

Mol / Meerhout / Dessel - Erfgoedcel k.ERF brengt alle kerststallen van Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie op een online kerststallenkaart. Via de gratis app en website izi-travel kan iedereen zelf op expeditie gaan langs de kerststallen.

Deze kan je raadplegen via de gratis izi-travel app. “In totaal vind je bijna 20 kerststalletjes op de kaart terug”, zegt Jana Lefevere van Erfgoedcel k.ERF. “Met de gratis app kan je een kerststallentocht doorheen de Kempen plannen. Je kiest uit het aanbod zelf enkele stalletjes en krijgt via de app telkens de routeaanwijzing tot het volgende stalletje.”

Erfhoedcel k.ERF wil op deze manier de kerststallen in ere houden. "Er wordt gezegd dat Franciscus van Assisi de uitvinder was van de kerststal", zegt Jana. "Hij was de eerste die in 1223 op een openbare plek een grote kerststal inrichtte met levende dieren en figuren om zo het kerstverhaal aan een breed publiek te vertellen. Deze traditie is in de Kempen nog sterk aanwezig. Op tal van pleintjes vind je in de Kempen grote kerststallen met lichtjes, mooie beelden en soms zelfs levende dieren."

De izi-travel App is gratis. Je kunt de app downloaden via alle besturingssystemen. Zoek vervolgens op kerststallen of aanbod in de buurt. Wie geen mobiel toestel heeft, kan ook via de computer de kerststallenkaart ontdekken. Meer informatie vindt u op deze website.