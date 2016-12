Mol - ‘Welkom in de Hondenstrontstraat’, zegt een bord in de Verkallenstraat in Mol-Rauw.

Een bewoner is de hondenpoep duidelijk meer dan beu. Maar ook andere mensen klagen. “Heel wat hondeneigenaars uit de buurt gaan met hun honden wandelen aan de put van Rauw”, klinkt het. “Vaak doen de honden hun behoeften al voor ze in de bossen zijn. Sommige baasjes laten deze drollen dan liggen. Niet leuk als je daar in trapt of het gras aan het afrijden bent.”