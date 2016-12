Wielertrui van Tom Boonen geveild voor Warmste Week

Mol - Een gesigneerde wielertrui van Tom Boonen is tijdens de Warmste Week geveild voor 705 euro. De opbrengst gaat naar CAW De Kempen.

CAW De Kempen bereikt een groot aantal kwetsbare jongeren. Ze vinden dat kinderen in armoede, zonder thuis, of met allerhande psychische problemen te weinig kansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij.

Ravotten in de jeugdbeweging, deel uitmaken van de toffe bende in de sportclub of op bezoek in een pretpark zit er niet in. Met de opbrengsten van de Warmste Week wil CAW De Kempen deze jongeren helpen om te participeren in het leven.