Kersverse ouders krijgen ‘pamperpremie’

Mol - Voor elk pasgeboren kindje ontvangt een gezin 75 euro. De pamperpremie geldt voor alle geboortes na 1 januari 2017. De subsidie wordt twee keer per jaar uitbetaald aan de kinderen die op dat moment jonger zijn dan zes maanden.

De nieuwe ‘pamperpremie’ heeft dezelfde motivatie als het subsidiereglement voor personen die lijden aan chronische incontinentie, voor dialysepatiënten die thuis behandeld worden en voor STOMA-patiënten. Ook zij genieten van een compensatie voor de hogere afvalfactuur.



Een gemiddelde baby zorgt jaarlijks voor 1.062 kilogram aan wegwerpluiers. Deze luiers belanden in het restafval, wat via DIFTAR betaald wordt door de ouders. Met de éénmalige pamperpremie komen we hierin 75 euro voor het eerste levensjaar tegemoet.



De premie geldt voor alle kinderen die geboren worden na 1 januari 2017 én in Mol gedomicilieerd zijn. De betaling gebeurt uitsluitend via de DIFTAR-rekening. Ouders moeten niets doen om de premie aan te vragen. De storting gebeurt automatisch.