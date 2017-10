Schepen D'Hulster: “Knelpunt Stadsplein wegwerken”

Mortsel - Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Steve D’Hulster (sp.a), erkent dat het Stadsplein voor fietsers een problematisch punt is. Hij reageert hiermee op de slechte scores die Mortsel rond de fietssituatie op haar grondgebied behaalt en waarmee uw krant de voorbije dagen uitpakte.

“Het kruispunt van de fietsostrade en het Stadsplein is inderdaad een problematisch punt voor fietsers en andere weggebruikers. Het is voor ons als stadsbestuur dan ook een prioriteit om dat knelpunt weg te werken”, aldus D’Hulster. “Dat is het drukste fietspad van Vlaanderen en veel te smal om de huidige stroom aan fietsers op een veilige en comfortabele manier te verwerken. Fietsers hebben daar geen voorrang, maar het voelt anders aan. Dat leidt tot heel wat conflicten en bovendien komen er gewoon veel bewegingen van verschillende weggebruikers samen.”

D’Hulster benadrukt niet bij de pakken te blijven zitten. Zo worden momenteel de plannen gefinaliseerd voor de heraanleg van de Dosfellei en de Fortstraat, inclusief de verbreding van het fietspad en de herinrichting van het kruispunt met het Stadsplein. “We zijn ook volop bezig met fietsers voorrang te geven op alle kruispunten van de fietsostrade. Het dossier ligt bij de hogere overheden. Zodra we groen licht krijgen, kunnen we daarmee aan de slag.”