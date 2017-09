De Perenpit begint aan laatste hoofdstuk

Mortsel - Kleuterschool De Perenpit in de Van Peborghlei beleefde een zeer bijzondere eerste schooldag. Het was namelijk de laatste 1e september in het huidig schoolgebouw.

Eind dit jaar nemen kleuters en directie hun intrek in de nieuwe Parkschool aan park Oude God. Midden oktober moeten de gebouwen daar klaar zijn om met de inrichting te starten. “Ons schooltje is helemaal op”, vertelt Ines Broes, één van de directrices. “Maar toch gaan we het missen. Kijk eens hoe gezellig én klein het hier is. In de campus maken we deel uit van zo’n groot geheel. Al zijn we ook wel best enthousiast om te verhuizen, hoor.”

De allerkleinsten trokken zich van de nakende verhuis niet al te veel aan. Voor hen was het na de zomervakantie weer een allereerste keer terug op de speeltuin van De Perenpit, nieuwe vriendjes maken, een traantje wegpinken, de kippen eten geven, met de houtblokken spelen…een doorsnee-1 september, maar dus wel de laatste in het schooltje aan de Van Peborghlei. Foto’s Seppe SLAETS