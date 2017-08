Gezocht: hulpvaardige verwarmingscoaches

Mortsel - Ook Mortsel neemt deel aan de provinciale campagne ‘Vriend van de thermostaat’ en lanceert daarvoor een warme oproep richting verwarmingscoaches.

De coaches helpen komende winter gezinnen met het juist instellen van de verwarming. En dat in bijna twintig gemeenten in de regio. Op die manier wordt niet enkel bespaard op de energiefactuur. De actie – die dus deel uitmaakt van de campagne van de provincie Antwerpen - heeft ook tot doel om zo aanzienlijk wat klimaatwinst te boeken. Kandidaten hoeven overigens geen specialisten te zijn. Ze krijgen behoorlijk wat ondersteuning in de vorm van opleidingen, materiaal, checklists en een verzekering. Bedoeling is dat de coaches dit najaar vrijwillig op bezoek gaan bij de gezinnen met op zak dus tal van interessante tips.

Info: www.vriendvan.be.