Johan Geerts van Den Beer: “In één klap café en inkomsten kwijt”

Mortsel - Na een aanslepende procedure over de woon- en werksituatie is het verdict gevallen: uitbater Johan Geerts sluit de deuren van Den Beer aan het Gemeenteplein. Hoe het verder moet met de bekende Mortselse kroeg blijft vandaag onduidelijk.

Den Beer is een begrip in Mortsel. Maar het verhaal van Johan klinkt allerminst fraai. Zo’n twee jaar geleden belandde de voormalige IT’er in het café. “Meteen vielen tal van mankementen op: slechte verwarming, massa’s afval dat er was achtergebleven en overal vocht en waterlekken door het slechte dak. De vlammen vlogen soms uit de gaskachels. En we kregen beloftes dat alles in orde zou komen. Maar er gebeurde niets. De eerste winter moesten we het zelfs zonder verwarming stellen.”

Geerts startte vervolgens een procedure om zijn contract te ontbinden én om een schadevergoeding te bedingen. “Ook al draaide het café zelf prima hé. Den Beer kon altijd op heel wat vaste klanten rekenen. Maar de leefomstandigheden waren gewoon te erbarmelijk. “ Een recente controle van Wonen Vlaanderen bevestigde de noodkreet van Johan. “Er werden liefst 86 strafpunten genoteerd. Bij 15 is een pand ongeschikt om te wonen of werken. Dat zegt voldoende hé. Dit was pure huisjesmelkerij. En ik weet dat ik niet de enige ben. Deze situaties worden een immens probleem in de horecasector. Het gaat niet meer over de verkoop van bieren. Alles berust op puur winstbejag waarbij er voor krotten enorme woekerprijzen worden gehanteerd. Op die manier ben ik in één klap mijn café en inkomsten kwijt.”

De verhuurder van het pand van Den Beer kon in het weekend - wegens “pas bereikbaar vanaf maandagochtend” – niets kwijt over de situatie.

Foto's Seppe SLAETS