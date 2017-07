Topfabriekske opent Topfietske

Mortsel - Mortsel heeft nu ook haar eigen Topfabriekske. Het fietsmonument aan de Waalsekaai opende met Topfietske zopas een tweede winkel in het begin van de Statielei, in het pand van de voormalige bioscoop dat al jaren leeg stond.

Er was lang sprake dat Delhaize iets ging doen met de gelijkvloers van het gebouw. Een en ander ging niet door en dat effende dus het pad voor de komst van Topfietske, de kleine broer van Topfabriekske.

Zaakvoerster Mieke Van Wauwe opent natuurlijk niet zomaar in Mortsel. Ze countert op deze manier de vele werkzaamheden die er op het Topfabriekske in Antwerpen afkomen, met onder meer de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. “Voor onze deur ligt de toegang van de toekomstige ondergrondse parking. De Waalse en Vlaamse kaai zouden autoluw worden. Zo’n werken kun je nooit voorspellen. Dat is onze frustratie. Want wij willen onze klanten blijven helpen. Ik weet dat ik daar ga moeten sluiten. Maar zolang het kan, houden we Antwerpen open. Lukt het niet meer, dan staan we klaar in Mortsel.”

Foto Dirk VAN DE VELDE