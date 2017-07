Opnieuw & Co blijft koploper in Vlaanderen

Mortsel - Kringloopwinkel Opnieuw & Co, actief in tien gemeenten in onze regio, geeft iedereen in de sector het nakijken. Met een hergebruik van meer dan 12 kilogram per inwoner scoort de organisatie het best in Vlaanderen met Duffel op kop, op de hielen gezeten door Mortsel en Nijlen.

Ook in 2016 zette Opnieuw & Co weer behoorlijke stappen voorwaarts. En het liep al een tijdje aan de leiding in Vlaanderen dat vandaag zo’n dertig kringloopcentra telt, goed voor 135 kringloopwinkels.

De tien gemeenten samen waar Opnieuw & Co actief is (Boechout, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Nijlen en Ranst, red.), lopen dus op kop. Vorig jaar werd er meer dan 12 kilogram in hergebruik gebracht. Terwijl de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) voorspelt dat tegen 2022 de kringwinkels gemiddeld per kop zo’n 7 kilogram zullen inzamelen. “Dat haalden wij al in 2015”, stelt Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co. “We verwachten tegen 2022 14 kilogram te halen. Waar we het verschil maken? Het allergrootste verschil zit hem natuurlijk in onze tewerkstelling. De collega’s werken volgens het statuut van sociale werkplaatsen. Maar wij kozen ervoor niet te blijven wachten op inspanningen van de minister. Wij werken samen met tal van OCMW’s – waaronder dat van Antwerpen – om ‘leefloners’ in de vorm van sociale tewerkstelling aan de slag te laten gaan. Op 400 werknemers zijn dat bij ons vandaag 190 mensen. Extra handen zorgen ervoor dat we extra goederen kunnen verwerken. Het liet ons toe een enorme vlucht vooruit te nemen.”

