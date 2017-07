Tarieven voor parking Stadsplein verdubbeld: "Dit is héél triest"

Mortsel - De tarieven voor de ondergrondse parkeergarage op het Stadsplein in Mortsel zijn per 1 juli verdubbeld: van 1 euro/uur naar 2 euro/uur. Het stadsbestuur reageert enorm ontgoocheld op de ingreep van de eigenaar van de parking, Groep Van Roey. Winkeliersvereniging Unimo vreest een terugval van de parkinggebruikers.

Het rommelt al een tijdje tussen het stadsbestuur en de eigenaar van de parking, Groep Van Roey. Over de juridische procedure die tussen de twee partijen loopt, wil de stad liever niets kwijt. Al heeft een en ander er uiteraard mee te maken dat de parking nog steeds verlieslatend is.

“Dat verlies wil Van Roey nu compenseren door de oorspronkelijke tarieven terug in te voeren. Het is een beslissing waar wij als stad niets op te zeggen hadden”, vertelt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “We vinden dit allerminst verstandig van de eigenaar. Wij zijn de Groenplaats nog altijd niet, hé. Volgens ons is dit niet de juiste oplossing. Zo’n verdubbeling werkt niet motiverend.”

Ook Els Bouckaert, voorzitter van winkeliersvereniging Unimo, betreurt de situatie. “Dit is héél triest. We begrijpen het niet”, zucht Bouckaert. “Volgens ons gaat dit een averechts effect hebben: mensen zullen afhaken. We verwachten dat de stad er alles aan doet om de beslissing ongedaan te maken."

Bij Groep Van Roey en parkeerbeheerder Apcoa was er niemand bereikbaar voor commentaar.