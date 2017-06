Trouwers weldra naar Hoeve Dieseghem

Mortsel - De dagen van de trouwzaal in het stadhuis zijn geteld. Eenmaal de verbouwingen daar gestart, verhuizen de huwelijksplechtigheden naar Hoeve Dieseghem waar eerst de nodige aanpassingswerken moeten gebeuren met een prijskaartje van zo’n 160.000€.

Er is sprake van een betere inkom alsook van een portaal met extra overdekking. Hoeve Dieseghem ligt aan de Wouter Volcaertstraat in de gelijknamige wijk Dieseghem. De oude boerderij doet nu voornamelijk dienst als locatie voor kleinere culturele aangelegenheden.

Volgens burgemeester Erik Broeckx (N-VA) voldoet Hoeve Dieseghem het best om hier de burgerlijke huwelijken onder te brengen. “Andere alternatieven waren praktisch te moeilijk. Het is als gebouw best ook wel romantisch en geniet de juiste uitstraling.“ Patrimoniumschepen Koen Dehaen (NV-A) verwacht niet echt parkeerproblemen zoals gevreesd door Vlaams Belang. “We zijn al lange tijd op zoek naar een kleine locatie waar families of vrienden iets kunnen vieren. Dit biedt de oplossing. Dus als de huwelijken opnieuw naar het stadhuis trekken, verhuren we Hoeve Dieseghem voor kleinere festiviteiten. En met de stad houden we er in de toekomst ook ontvangsten en recepties.”

Foto Dirk VAN DE VELDE