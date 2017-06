Alsnog bescherming mogelijk voor gevel Sint-Lutgardis?

Mortsel - Groen onderzoekt of het opportuun is een dossier op te starten voor de erkenning van de historische gevel van de Sint-Lutgardisschool aan de Mechelsesteenweg in Mortsel als beschermd stadsgezicht. Dat gaf de partij mee tijdens de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor de ontwikkeling van het zogeheten Stadsterras Oude God.

De gevel van Sint-Lutgardis – de school die bij de bombardementen in 1943 zwaar werd getroffen – maakt deel uit van het groter ontwikkelingsdossier Stadsterras Oude God. De stad laat de ontwikkelaars daarbij de opening of ze de gevel geheel willen behouden of gedeeltelijk met behoud van enkele belangrijke elementen.

Van de 9 kandidaten die intekenden bij de openbare oproep zijn er 4 laureaten weerhouden. Ze moeten nu een finaal ontwerp indienen. De mogelijke afbraak van de gevel blijft daarbij een zeer heikel punt. Ingrid Pira (Groen): “Wij vinden nog altijd niet dat een ontwerper de keuze kan krijgen. De stad moet die maken vóór het behoud. Dat gebeurt nu niet. En dus – ook al wordt beweerd dat de architecturale waarde beperkt is – gaan wij onderzoeken of het mogelijk is om de gevel van Sint-Lutgardis samen met het Gemeenteplein te laten erkennen tot beschermd stadsgezicht.” De lastvoorwaarden voor het Stadsterras Oude God werden meerderheid (15) tegen oppositie (12) goedgekeurd.