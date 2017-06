Kritiek sociaal woonproject Drabstraat zwelt aan

Mortsel - Het sociaal woonproject in de Drabstraat op de site van Dansschool Ekkart is inmiddels in een beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie beland. Na bezwaren uit de buurt en extra voorwaarden die de stad oplegt, stijgt ook de politieke ongerustheid.

Op de site van Ekkart, ter hoogte van Drabstraat 60-62-64, wil de Ideale Woning een sociaal woonproject realiseren. Projectontwikkelaar Condominium moet er zo’n 50 wooneenheden realiseren. Op zich is de footprint van de gebouwen kleiner dan de huidige bebouwing en moet alles opgetrokken worden temidden een sterk groen karakter.

“Maar we maken ons toch bijzonder veel zorgen rond de verkeersafwikkeling. We zagen nog altijd geen mobiliteitsadvies”, klinkt het bij Naranjo Decamps van Mortsel Anders. “Er kwamen ook tal van bezwaren binnen die we evenmin mochten inkijken”, aldus Groen-fractieleider Ingrid Pira. “De omwonenden zijn duidelijk niet akkoord met de komst van het zoveelste sociaal woonproject. Dit wordt de Luchtbal van Mortsel”, weerklinkt de kritiek van VB’er Mark Schampaert.

Het is weldra aan de provincie om - alle bezwaren én de extra voorwaarden opgelegd vanuit de stad in acht genomen – uitspraak te doen in het dossier van de nieuwe woonwijk aan de Drabstraat.

Foto Seppe SLAETS