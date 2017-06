Kassa van benefiet Robert Suply gestolen: "Hoe halen ze het in hun hoofd?"

Mortsel - Boeven hebben zondagavond getracht om de kassa van de benefiet Hope Sports Kids & Familyday te stelen. Na een grootse klopjacht konden drie vermoedelijke daders ingerekend worden.

De Hope Sports Kids & Familyday van Hope Benefiet in zomerbar BAR in Mortsel – de allereerste zonder stichter en bezieler Rupert Suply die vorig jaar de strijd tegen kanker verloor – dreigde dus even op een gigantische anticlimax uit te draaien. ‘s Avonds op het einde van het event rond 21u30 slaagden enkele dieven erin om de kassa mee te graaien en het op een lopen te zetten.

"In geen tijd konden we met een heleboel vrijwilligers en medewerkers de achtervolging inzetten”, vertelt Michael Van Der Voort van Hope. Wat volgde, was een ware klopjacht in en rond de terreinen van Fort 4. Tegen 22u konden de organisatoren van Hope, geholpen door heel wat sympathisanten, twee verdachten grijpen en overmeesteren ter hoogte van de Neerhoevelaan en de Cantecroylaan.

De politie rekende de boeven in en nam hen mee voor verhoor. “Een derde mogelijke dader hebben de gedupeerden aan de grens met Hove kunnen klemrijden”, vertelt zonechef Johan Wonnink. “Onderzoek moet uitsluitsel brengen over de exacte betrokkenheid van de drie."

Het betreft één minderjarige en twee mannen van 20 en 23 jaar. “We begrijpen niet dat die gasten het nog maar in hun hoofd durfden te halen om onze benefiet te bestelen. Gelukkig konden we een groot deel van wat er op dat moment in de kassa zat, terugvinden bij één van de daders. Toch was dit een behoorlijke domper op een prachtige dag die zo eindigde in het politiekantoor.”