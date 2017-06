“Zondag staan we er weer voor jou”

Mortsel - Het wordt aanstaande zondag ongetwijfeld een zeer bijzondere en emotionele ‘Hope Sports Kids & Family Day’. Voor het eerst vindt de benefiet plaats zonder bezieler en stichter Rupert Suply, die vorig jaar kort na het event de strijd verloor tegen kanker.

Rupert Suply begon ooit zijn organisatie Hope Benefiet om het kankeronderzoek in het UZA te ondersteunen. De Hope Sports Days werd daarbij één van de grootste events, waar sport en muziek – Rupert was ex-topvoetballer en dj – telkens centraal stonden.

14 juni 2016 kwam Suply te overlijden enkele dagen na ‘zijn’ sportieve familiehappening. Meteen na het afscheid staken vrienden en familie de koppen samen om de toekomst van Hope te verzekeren. “We gaan al een jaar verder zonder Rupert en missen hem natuurlijk verschrikkelijk hard”, zegt zijn vrouw Bonny Van den Bergh. “Maar in Lewis, onze zoon, zien we Rupert elke dag weer. En dat maakt ons sterk. Dankzij hem genieten we nog van het leven, ondanks het feit dat we ons zo kapot en gebroken voelden. Dat was ook één van de vele dingen die ik leerde van Rupert: genieten van hier en nu én de momenten grijpen en koesteren. ‘We love life’ was niet voor niks zijn spreuk en die van Hope. Rupert heeft altijd ontzettend hard gevochten voor ons allemaal. Wel, zondag staan we er weer voor hem. Familie, sympathisanten en vrienden: zij aan zij. En Rupert gaat met zijn gekende glimlach ongetwijfeld goedkeurend toekijken.”

Plaats van afspraak: BAR4 in Mortsel, zondag 11 juni vanaf 9u. Info: www.hopebenefiet.be.

Foto’s GvA