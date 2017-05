De Bie neemt drukkerij Van Goethem over

Mortsel - De bekende Mortselse Drukkerij Van Goethem vaart voortaan onder de vlag van de groep De Bie Printing uit Duffel. Drijvende kracht, Els Bouckaert, blijft ter plaatse aan het roer als aanspreekpunt voor alle klanten.

Met de integratie van het Mortselse Van Goethem, gelegen aan de Mechelsesteenweg 145, versterkt de groep De Bie voornamelijk zijn digitale drukafdeling.

“Met onze vakkennis en apparatuur is het voor De Bie mogelijk een nog vollediger aanbod van grafische producten in eigen huis te verwerken”, vertelt een tevreden Els Bouckaert van Drukkerij Van Goethem, ook wel bekend als voorzitter van de lokale winkeliersvereniging Unimo. “Onze bestaande afspraken met de klanten hier lopen gewoon verder. En we garanderen natuurlijk zoals vanouds onze zeer persoonlijke service. Bovendien breiden dankzij de overname de mogelijkheden voor het cliënteel fors uit.”

Over de overnameprijs communiceren de partijen niet. De Bie Printing uit Duffel – momenteel goed voor zo’n 48 werknemers - haalde in 2016 een gecumuleerde omzet van 10,2 miljoen euro.