Groen wil 1.200 jobs creëren op Agfa-site

Mortsel - Als het van Groen afhangt, moet de Agfa-Gevaertsite in de toekomst ingekleurd worden als een soort bruisende en duurzame plek voor wetenschappelijk onderzoek dat extra jobs creëert. Een eerste aanzet van het zogeheten Masterplan Zilverkwartier ligt momenteel voor advies bij alle betrokken partijen en adviesraden.

Een groot deel van de terreinen van Agfa-Gevaert – Antwerpsestraat, Septestraat, Lieven Gevaertstraat en Hendrik Kuypersstraat – krijgt op termijn een complete herbestemming met bijhorende herinvulling. “Wij willen op de oude site een Green Valley voor wetenschappelijk onderzoek met 1.200 nieuwe jobs”, stelt Groen vandaag.

Raadslid Ingrid Pira en haar ploeg denkt daarbij aan het aantrekken van innovatieve, groene bedrijven gespecialiseerd in medische technologie. “De ambities van het huidige masterplan Zilverkwartier zijn er vooral op gericht om op korte tijd zoveel mogelijk winst uit de gronden te halen door er zoveel mogelijk woningen en kantoren te bouwen”, stelt Pira. “ Het behoud van jobs is nochtans prioritair voor ons. Laten we de geschiedenis in ere houden en de site uitbouwen tot een nieuw centrum van technologische innovatie. Dat kan perfect samengaan met de bouw van nieuwe woningen en de groene ontwikkeling.” Groen verwijst daarmee naar het voorbeeld van Medicon Village in de Zweede stad Lund.