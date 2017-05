Gebermte doet spoorwegbermen bruisen

Mortsel - De eerste editie van Gebermte heeft het voorbije weekend voor aardig wat beweging en beleving gezorgd in de groene spoorwegbermen langs de Krijgsbaan. Een kleine 1000 bezoekers zakten er af voor natuurwandelingen, poppentheater een dichterspoor mét skerkhof tot djembé, Klezmer van Alborea, een sprookjesopera van Walpurgis tot tal van installaties.

“We kregen vele reacties in de zin van: we zijn van Mortsel en wisten niet eens dat hier zo’n tof stuk groen verstopt ligt”, zegt mede-organisator Bart Pluym. “En dat was net de bedoeling. Mensen op de berm krijgen met een diversiteit aan activiteiten zodat ze een ander beeld zouden krijgen van dit gebied. Nadenken over de toekomst.”

Een nieuwe editie volgt er ondanks het succes niet onmiddellijk. “We zullen de vuurdoop nog evalueren. Maar het was nooit de bedoeling om hier een traditie van te maken. Wel hopen we dat er kleinere projecten uit voortkomen: waarom niet iets doen met een permanente dichtersroute of een mini-theaterinitiatief of iets met beeldhouwwerken? En wie weet hé: over vijf jaar is het 100 jaar geleden dat de spoorwegberm werd aangeld en 50 jaar geleden dat ie werd afgebroken. Misschien is dat wel een gelegenheid om Gebermte opnieuw te herhalen”, besluit Bart Pluym.

Foto Dirk VAN DE VELDE