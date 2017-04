Pizzaketen zet tanden in Zuidrand

Mortsel - De pizzeria’s in Mortsel hebben er een concurrent bij. Pizzaketen Domino’s opent er zaterdag 29 april de deuren voor het grote publiek.

Aan pizza-adresjes geen gebrek in Mortsel. Van Bar Italia, Bella Rosa, Ristorante Milano of pakweg take-away bij Pizza Talia of Pizza Phone en net over de grens in Berchem is er dan nog eens Pizza Hut.

Pizza’s genoeg en toch besloot keten Domino’s er nog eentje bij te gooien. Domino’s neemt haar intrek aan de Statielei in het pand van de voormalige Free Recordshop. Voor de keten is het nummer 47 in België, maar met Mortsel gaat het wel om de allereerste vestiging in de Zuidrand buiten Antwerpen. “We kozen voor Mortsel omdat het een gebied is waar we nog niet konden bezorgen binnen de 25 minuten”, vertelt Lukas Beke van Domino’s Pizza Belgium. “De locatie van onze winkel is ideaal. Er passeert heel veel volk en onze shop zien de passanten erg goed vanaf de straatkant. De klanten kunnen ter plaatse hun pizza eten, maar online of telefonisch bestellen met thuislevering doen we uiteraard ook. Op termijn doen we dit zelfs per fiets.”

Na de vipopening vrijdag 28 april gooit de pizzatent in de Statielei 12 aanstaande zaterdag de deuren open voor het grote publiek. En zaterdag 6 mei is er tussen 13u en 14u een gratis pizzauurtje gepland.

Foto Dirk VAN DE VELDE