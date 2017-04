Dupon loopt marathon uit

Mortsel - Mortsels Open Vld-voorzitter en passioneel loper, Michael Dupon, is erin geslaagd om zondag in Antwerpen zijn eerste marathon uit te lopen. Meteen goed voor een bedrag van 3500€ aan sponsorgeld dat richting Casa di Mauro en To Walk Again vertrekt.

Hij deed er welgeteld 4 uur en 22 minuten over in Antwerpen. “Ik heb veel te danken aan mijn zoon die meefietste voor de bevoorrading”, laat Michael Dupon weten een paar uur nadat hij de finish haalde. “En dankzij mijn twee loopvrienden die van km 25 tot 41 meeliepen, ben ik de de man met de hamer niet tegengekomen. Dit smaakt zeker naar meer.”

Dupon geeft weliswaar graag toe dat hij het ook best wel moeilijk heeft gehad. “Vanaf de 32ste kilometer begon alles zeer te doen”, zo vertelt hij. “Maar ik had maar één doel voor ogen: de tientallen sponsors die in mij geloofden niet teleurstellen en dus uitlopen. De laatste kilometers stonden de tranen me in de ogen. Toegegeven: die eerste marathon deed me veel meer dan ik kon vermoeden”, besluit een trotse Dupon.

Foto’s Michael Dupon