‘Kunst zkt Huis’: pleegouders gezocht om kunst op te vangen uit stadhuis

Mortsel - Wil u ook tijdelijk een stukje kunst uit het stadhuis adopteren? Het stadsbestuur is met ‘Kunst zkt Huis’ op zoek naar onthaalhouders voor meer dan honderd schilderwerken en foto’s die moeten wijken als werklui nog dit jaar er starten met de verbouwingen.

“In de jaren ’70, ’80 en ’90 vonden er heel vaak tentoonstellingen plaats in de wandelgangen van het stadhuis. De kunstenaars mochten gratis exposeren maar moesten in ruil dan wel één van hun kunstwerken achterlaten”, vertelt burgemeester Erik Broekx (N-VA). “We gaan nu met ‘Kunst zkt Huis’ pleegouders zoeken voor deze kunst. Dit lijkt ons beter dan ze ergens weg te steken in kartonnen dozen." Aanstaande zondag, 23 april, toont de stad alle werken tijdens de Erfgoeddag. Iedereen is welkom om een doek te kiezen. “Of ik zelf iets in mijn huiskamer zal hangen? Wel, mijn voorkeur gaat eerder uit naar wat meer moderne kunst.” Het kijkmoment in het stadhuis aan het Stadsplein vindt plaats tussen 14u en 17u.

In de online catalogus vinden geïnteresseerden een handig overzicht van het gehele oeuvre met heel wat technische input over afmetingen, materiaalkeuzes en techniek: https://www.flickr.com/photos/ccmortsel/sets/72157682425718475.

Foto's Mortsel