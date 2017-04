Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): “Vandaag herhaalt 5 april-geschiedenis zich ergens in wereld”

Mortsel - Met een herdenkingsviering en een bloemenhulde op de begraafplaats van Mortsel-Dorp is zaterdag voor de 74e keer het vreselijke bombardement van 5 april 1943 herdacht. Daarbij nam burgemeester Erik Broeckx (N-VA) de huidige golf van terroristische aanslagen danig op de korrel.

De balans van het zogenaamde ‘friendly fire’ – de geallieerde bommen vielen per vergissing op het centrum van Mortsel – was dramatisch: meer dan 2000 slachtoffers, waarvan 936 doden met daarbij 209 kinderen, 1342 gewonden en een niet te overziene materïele schade. “Ook vandaag herhaalt zich de 5 april-geschiedenis ergens in de wereld en vallen er duizenden onschuldige slachtoffers in een waanzinnig conflict of oorlog. Wij worden meer en meer geconfronteerd met een nieuwe manier van oorlogsvoering, het terrorisme. Iets langer dan een jaar geleden nog in Zaventem en Brussel. Wie neemt er niets een het vliegtuig of de metro? Wij allen werden geviseerd. Levens werden verwoest. Het menselijk leed is onnoembaar. Die beelden van doden en slachtoffers tussen de brokstukken van de luchthaven krijg ik nooit meer van mijn netvlies. De wereld en Europa zullen nog donkere dagen doormaken. De barbarij en het geweld zijn niet verdwenen. Maar de verlichting is sterker dan de duisternis."

Foto Dirk VAN DE VELDE