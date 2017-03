Brug eerste schakel in fietsostrade Antwerpen-Lier

Mortsel - De ontwerpen voor de fietsbrug ter hoogte van de Victor Heylenlei, onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Lier, zijn klaar. Vrijdag krijgt Mortsel ze te zien tijdens een infomoment, maar uw krant mocht in avant-première al een keertje meekijken.

De fietsbrug sluit ter hoogte van de wijk Hof Van Savelkoul en de spoorweg aan de noordzijde aan op de Luchthavenlei en aan de zuidzijde pikt deze aan bij de Victor Heylenlei in Boechout. Om daar meteen aan te sluiten bij de reeds bestaande fietsostrade aan Boechout Station richting Lier.

“Deze fietsbrug is het allereerste grote project in de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier”, schetst gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens. “De verbinding vormt een zeer cruciale schakel tussen het centrum van Boechout en de verbinding Luchthaven - Berchem – Centrum Antwerpen. Onze codewoorden hierbij zijn vlot en veiligheid.” Het brugdek zelf is goed 25 meter lang. De beide aanloophellingen samen bijna 400 meter. Het kostenplaatje, volgens raming weliswaar, bedraagt tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro. Het openbaar onderzoek is gepland voor de zomerperiode. Zit alles mee dan begint de aannemer in het voorjaar van 2018 te bouwen.