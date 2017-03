Stad trakteert Buurtboeners

Mortsel - Het project van de Buurtboeners is amper enkele maanden ver, maar telt ondertussen al 46 vrijwilligers die Mortsel mee helpen proper te houden.

Een mooi succes met al even mooie resultaten. En dus trakteerde het stadsbestuur de Buurtboeners afgelopen weekend met taart en een rondleiding achter de schermen bij kringloopcentrum Opnieuw & Co. Alvast een mooie stimulans voor de vrijwillige ‘kuisers’ - die de stad ondersteunt met grijpers, vuilniszakken en handschoenen - om zo verder te doen en de vele buurten te blijven opboenen. Dinsdag 21 maart geeft Mortsel net als vele andere Vlaamse steden het startschot voor de grote lenteschoonmaak die tot 29 maart loopt. Heel Mortsel is nog welkom om dan een handje toe te steken.