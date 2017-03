Single mama’s bouwen kantoorgebouw om tot co-working én co-housing-project

Mortsel - Een co-working space die tegelijk een thuis is voor twee gezinnen. Die droom maken single mama’s Karine Van Oosterbos en Cathy Camertijn waar met OndernemersNEST, dat zaterdag de deuren opent in de Jacob Van Arteveldestraat in Mortsel Dorp.

Van Oosterbos en Camertijn – repectievelijk psychotherapeute, trainer, loopbaancoach en algemeen coach - zien zichzelf wat graag als “ondernemende efficiënte alleenstaande mama’s”. “Want alleen die kunnen zo’n dubbel concept bedenken”, klinkt het. “We kregen veel opgetrokken wenkbrauwen. Maar we zijn er vanuit onze ondernemersdroom voluit voor gegaan. En zo bewijzen we dat als je durft te kiezen, dromen en springen je prachtige dingen kan realiseren, op een gezinsvriendelijke manier.”

Diezelfde filosofie trekken de twee ook bewust door in het OndernemersNEST, de co-working space die ze er vanaf zaterdag uitbaten. “We nemen startende ondernemers onder onze vleugels, in ons huis en geven hen hier een warm nest. Zo hopen we ze te zien groeien tot ze hun vleugels zullen spreiden. Wanneer de starters erop uitvliegen, weten we dat ze nog veel grotere dingen kunnen realiseren.”

Info: info@k-onsult.be of info@lefnow.com.