Vergeten gerechten herleven

Mortsel - De Lobbeskoek, het Beulingtaartje en het Mortselse Dieu’ke. Dat zijn de drie oude streekgerechten die het het project ‘Mortsel: weer heerlijk thuis’ voorstelde met als doel het trio bij het grote publiek te herlanceren.

Investeren in authenticiteit. Daar draait het om bij het project dat een samenwerking omvat tussen de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, de Heemkundige Kring en pakweg Unizo-Mortsel. Eerder werden zo ook de culinaire wandeling ‘De Postiljonroute’ en de ‘Kastelenroute’ op Mortsel losgelaten.

Nieuw gerechten zagen vanuit dezelfde insteek al het levenslicht. Maar ook oudere gerechten krijgen dus een nieuw leven. “We stellen ze weer voor aan de Mortselaar”, vertelt mede-initiatiefnemer Dirk Brentjens. “Vandaar dat ons keukenlabo de voorbije maanden op volle toeren draaide. We creëerden opnieuw de Lobbeskoek, het Beulingtaartje en het Mortselse Dieu’ke. Door zo te blijven innoveren en stimuleren trekken we nog beter de culinaire kaart van ons Mortsel. Dankzij onze nieuwe producten brengt de lokale economie ook hulde aan haar erfgoed. En dat moeten we allemaal koesteren.”

Foto’s Dirk VAN DE VELDE