Steeds meer vleermuizen in Fort 4

Mortsel - De populatie aan vleermuizen die overwintert in Fort 4 in Mortsel is opnieuw toegenomen. Dat blijkt zo uit de recente vleermuistelling van Natuurpunt.

Vorig jaar werd een absoluut record genoteerd in Mortsel. Toen telden de natuurvrienden 101 vleermuizen. De recente telling heeft dat cijfer opnieuw van de tabellen geveegd. Met liefst 106 vleermuizen zijn er nooit meer diertjes geteld die in de donkere kamers en spelonken van Fort 4 komen overwinteren.

“Een verklaring hiervoor is niet zo makkelijk te geven”, stelt Annelies Jacobs van Natuurpunt. “Want betekent dit nu dat het zo ontzettend veel beter met de vleermuizen gaat in het fort. Of wil de toename zeggen dat de diertjes elders geen plek meer vinden om te overwinteren?” Natuurpunt juicht de cijfers natuurlijk wel toe. “De rustplaatsen in Fort 4 blijken goed beschermd voor de vleermuizen tegenover andere plaatsen waar er voor de mensen dan weer activiteiten kunnen plaatsvinden.” Qua soorten blijft het vrij stabiel: van de watervleermuis, de franjestaart, de brandvleermuis, dwerg- en ruige dwergvleermuis en pakweg de ingekorven vleermuis.

Foto’s Natuurpunt