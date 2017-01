Te koop: Thais restaurant in Mortsel

Mortsel - Het fel gesmaakte en bijzonder authentiek Thais restaurant, Chef Khem aan de Edegemsestraat 60 in Mortsel, staat te koop voor een kleine 400.000€. Kok en zaakvoerder Khem Jantanarat is op zoek naar een veel kleiner pand waar hij zich vooral wil focussen op take-away en homecooking.

Jantanarat staat er in het restaurant helemaal alleen voor en dat is gezien het succes van de zaak de voorbije jaren niet meer bol te werken. “Mijn restaurant is gewoon te groot voor mij alleen”, zo zegt hij. “Mijn zoon heeft andere interesses en mijn dochter studeert aan de universiteit in Bangkok. Ik heb dus een veel kleinere plek nodig. Natuurlijk behoud ik het restaurantgegeven. Er zal alleen wat minder plek aan tafel zijn. Verder hoop ik in combinatie vooral veel take-away te doen. En daarnaast tracht ik tegelijk mijn homecooking-concept uit te breiden. Hopelijk kan ik in Mortsel blijven. Ik hou van deze stad en de mensen houden van mijn eten.”

Lees het hele artikel vrijdag in Gazet Van Antwerpen - Editie Zuid