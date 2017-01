Buurt Gaanderij Ter Linde: “Iedereen heeft hier schrik”

Mortsel - De buurtbewoners zijn de overlast rond Gaanderij Ter Linde, tussen de Statielei en de Mechelsesteenweg, grondig beu. Ze vragen nadat onbekenden er dinsdag tal van etalages aan diggelen sloegen een oplossing voor de vandalenstreken, sluikstorten en andere vormen van overlast.

De tijd dat Ter Linde nog een florerende winkelgalerij was, behoort al lang tot het verleden. Op een enkele winkel en brasserie Ter Linde na is het er nagenoeg helemaal verlaten. En dat zorgt volgens de ongeruste buurtbewoners voor tal van onregelmatigheden.

“Ik was even het huis uit dinsdagavond en kreeg amper enkele minuten later al een telefoontje van mijn zoon: ze hadden blijkbaar bijna alles stukgeslagen”, vertelt één van de buurvrouwen die liever anoniem wenst te blijven. Ze wordt bijgestaan door Jo Lommaert die met de organisatie Mortzella Hasjkaa er een pandje huurt. “Hier heerst een groot onveiligheidsgevoel”, klinkt het nog. “Overal ligt vuiligheid. Elke dag hangen er allerhande types rond. Iedereen heeft schrik om hier door de gaanderij te lopen. Ook bij de brasserie probeerden ze al in te breken. Er zijn oplossingen nodig. Camera’s of een nachtslot of zo? De stad heeft beloofd om de situatie te bespreken."

