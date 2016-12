Ook in 2017 baksteen in de maag

Mortsel - Wie dacht dat de bouwkranen in 2017 Mortsel zouden verlaten heeft het mis. In het zopas goedgekeurde en bijgewerkte Meerjarenplan én het bijhorende Budget 2017 springen vooral tal van bouwwerken in het oog: van de heraanleg van de Minervastraat tot het inkomgedeelte van Fort 4 en het nieuwe zwembad.

Qua cijfers legt het stadsbestuur een budget voor dat – puur op basis van inkomsten en uitgaven – in evenwicht lijkt. Mede dankzij de eenmalige verkoop van loten als de pastorijen Sint-Benedictus en deze van de Liersesteenweg tot de grond aan Hoeve Dieseghem komt er zo’n 42 miljoen euro binnen. Wat uitgaven betreft legt financiënschepen Koen Dehaen (N-VA) een totaal van 40.250.000 euro voor.

Veel overschot is er niet. Toch boet het stadsbestuur aan tastbare ambities niet al te veel in. En dan kijken we voornamelijk naar de rits aan investeringen in heel wat bouwprojecten. Zo start in april de afbraak van het voormalige zwembad Den Bessem en aansluitend gaat de aannemer aan de slag voor het nieuwe bad. In parkgeboud Oude God volgt het tweede stuk van de Parkschool mét de aanleg van de wegenis en de gehele buitenaanleg. Nog een groot project is de totale heraanleg van het inkomgedeelte van Fort 4, de afbraak van de loods in de Fortstraat én de fietspaden aldaar tussen de Heirbaan en de Eggestraat. Ook het ontwerp van het multifunctioneel gebouw van het Sportlandschap moet eindelijk vorm krijgen. De heraanleg nadert tevens voor: de Fortstraat, de Minervastraat inclusief Elzenplein en Beekstraat, het plein aan de Floralaan, de Hendrick Kuypersstraat, voet-en fietspaden in de Molenlei en een stuk van de Edegemsestraat.

