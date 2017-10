Kerk en nog meer gebouwen staan leeg in Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Tijdens de districtsraad van maandag 23 oktober is door raadslid Marc Maes (N-VA) de leegstand van een aantal gebouwen op tafel gebracht.

Ten eerste had hij het over de kerk die op 26 november de laatste eredienst binnen haar muren zal hebben. “In het verleden werd de kerk reeds gebruikt voor tentoonstellingen en concerten”, somde Maes op. Hij had het verder over het opzeggen van de bewoner van de pastorij. Het gebouw dient leeggemaakt voor het einde van het jaar. Ik zou graag vernemen wat met deze gebouwen (eigendom van de stad Antwerpen) gaat gebeuren. “En wat met de achterliggende grafkelder (van de familie Van Delft, red.) Verdwijnt die of behoort hij tot het historisch erfgoed?

Maes stipte nog aan dat destijds met het bisdom werd afgesproken dat (eenmaal de kerk buiten gebruik) de kapel van de Hagelberg een grondige opknapbeurt zou krijgen en een volledige revisie van de nutsvoorzieningen.

Het raadslid had het vervolgens over het postgebouw dat te koop werd gesteld sedert 20 september>. Meteen komt er ook een einde aan de vestiging van de ruilwinkel. Waar gaat die naartoe? Ten slotte zijn er de schoolgebouwen (Berenschool aan de Monnikenhofstraat/Bullestee. Wat gebeurt daar mee? Burgemeester Carl Geeraerts zal op deze vragen zo spoedig mogelijk antwoorden.