1200 meter lichterkaai in Zouten te Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - William Demoor van de Antwerpse haven, is op de districtsraad van maandag te Berendrecht uitleg komen geven over de plannen om in de Zouten een lichterkade aan te leggen. Deze komt over een lengte 1200 meter in het kanaal ter hoogte van Berendrecht.

Demoor legde uit dat in 2014 meer dan 48.000 aanlopen met lichters (binnenschepen) werden geteld. In 2016 was dit aantal al verhoogd naar bijna 50.000. Er is daardoor een duidelijk tekort aan wachtplaatsen. Er zijn slechts zeven locaties beschikbaar in de haven. In vijf daarvan is er geregeld een overschrijding van het aantal plaatsen. Bijgevolg moet er zowel overdag als ‘s nachts geshift worden. Op de plaats die de Zouten wordt genoemd wordt een bouwvergunning gevraagd voor negen wachtplaatsen die geschikt zijn voor achttien lichters. Die kunnen daar liggen in afwachting van een lading of om te bemanning toe te laten te rusten. Er komen 50 meerpalen (om de 24 meters) en twaalf nieuwe ladders (om de 48 meters). Daarenboven worden 15 walstroomkasten gebouwd waar de schippers stroom kunnen afnemen, zodat de motoren niet dienen te draaien en er geen geluid wordt geproduceerd. Bovenop komen 2 hoogspanningscabines.

Er zal een speeltuintje van 5 bij 10 meter worden aangelegd en er komen een aantal zitbanken. Verder werd toegezegd dat er geen walfaciliteiten komen, dat wil zeggen geen gelegenheid tot bunkeren en dat er geen auto’s op of af de schepen kunnen gezet worden. De lading (voor zover die aanwezig is) zal niet gevaarlijk zijn. Schepen met een gevaarlijke lading worden naar een bocht in het kanaal in de Noordpolder gestuurd waar mogelijk een wachtdok wordt gebouwd.