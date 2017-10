Oud-schepen Walter De Wulf (74) overleden

Zwijndrecht - Dinsdag 10 oktober is Walter De Wulf aan de gevolgen van een ziekte overleden. Hij was schepen (Open VLD) te Zwijndrecht in de periode 1994 tot 2006 en was bevoegd voor sport en openbare werken.

De Wulf was jarenlang voorzitter van voetbalploeg K. Sparta F.C. Zwijndrecht en ondervoorzitter Verbroedering Zwijndrecht. Hij droeg niet alleen voetbal, maar sport in het algemeen een groot hart toe. Hij was heel actief in het verenigingsleven en in de politiek. “Walter was een gedreven man die met gezond verstand naar de dingen keek, steeds het beste met iedereen voor had, en op de hoogte was van al wat reilde en zeilde in onze gemeente, zegt provincieraadslid en afdelingsvoorzitter Inge Michielsen (Open VLD). “Hij zal gemist worden en bieden zijn echtgenote en zijn familie ons medeleven aan”.

Uitvaart: zaterdag 14 oktober te 10 uur in de H. Kruiskerk.