Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De gekende wieler toeristenclub WTC De Sturmers houdt haar jaarlijks teerfeest in het lokaal café Berendrecht Sport (Jos van Nelekes) bij Nicole. Dit gaat door nu zaterdag 7 oktober om 19 uur. De Sturmers bestaan al 27 jaar en Gerrit Sturm is al even lang voorzitter. De club telt zo’n 70 actieve leden en doet ieder weekend , zaterdag en zondag een wielerrit van ongeveer 80 km.