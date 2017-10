Prijsuitreiking zonnebloemwedstrijd

Zwijndrecht - Schepen Bruno Byl mocht de prijsuitreiking houden ter gelegenheid van de zonnebloemwedstrijd die voor de tweede maal georganiseerd werd voor de leerlingen van de scholen in Zwijndrecht.

In april van dit jaar kregen ruim 2100 kinderen van de kleuter- en lagere scholen een pakje zonnebloemzaad om er zelf mee aan de slag te gaan al dan niet met de hulp van ouders en/ of grootouders.

De bedoeling was dus duidelijk: de zonnebloem zaaien en een zo groot mogelijke bloem opkweken. Tegelijkertijd draagt deze wedstrijd bij tot één van de beleidsintenties van het gemeentebestuur namelijk inwoners, in dit geval kinderen, sensibiliseren rond thema’s als natuur. De top drie van de uitslag: 1e prijs: Rulka Mentyna: doormeter zonnebloem: 46 cm; 2e prijs: Ryan Burmensky: doormeter zonnebloem: 45,5 cm; 3e prijs: Stijn Bellinckx: doormeter zonnebloem: 44,50 cm.