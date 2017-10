Sirenes gaan weer loeien

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op donderdag 5 oktober 2017 worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest.

Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2017 zijn er nog luide testen op 5 oktober.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald. Bewoners hoeven dus niet ongerust te zijn als ze donderdag 5 oktober 2017 deze alarmsignalen horen.

Wie vragen over de testen heeft, kan tijdens de week van de test, tussen 9 en 16 uur, terecht op het gratis nummer 0800 94 113.