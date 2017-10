Keizer gevierd in Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Zaterdag werd keizer Vincent Koch van de Nieuwe Gans gevierd in Berendrecht. Alle maatschappijen van de Polder waren present. Zij gingen in stoet en onder begeleiding van de Berenblazers, van het Solft naar de feesttent die stond opgesteld bij het Gazenhof.

De ontvangst daar was buitengewoon. De keizer te paard kwam als eerste toe. Hij werd door de dansende gansrijders voor de tent op de schouders gehesen, terwijl de muziek het "Leve onze keizer" speelde. De feesttent stroomde vol. Algemeen voorzitter Frans De Schutter huldigde in een toespraak de ganzerijders van Hoevenen die het keizerschap meesterlijk hadden ingericht. Hij wees er op dat de viering deze keer gebeurde door alle maatschappijen van de Polder (inbegrepen de Lustige Gans Ekeren) . Keizer Vincent Koch kreeg alle lof toegezwaaid. Hij werd samen met zijn vriendin (die keizerin is) in de bloemen gezet. Ook de Nieuwe Gans kreeg lofbetuigingen omdat zij de viering zo perfect in orde had gebracht, dit na een wachtperiode van 17 jaar. De wisselbeker Albert Huybrecht (een van de stichters van de Polderbond) werd uitgereikt, samen met de schaal met de namen van alle keizers en de keizerlijke foto. De keizer kreeg nog tal van geschenken. Het feest, dat gevolgd werd door een keizerbal,duurde tot in de late uurtjes.