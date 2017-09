Windmaatschappij Storm lokt volle zaal

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In de Martinushoeve lokte de windmolenmaatschappij Storm een volle zaal voor de uiteenzetting over bewonersparticipatie in haar windpark te Zandvliet. De inwoners van Zandvliet, Berendrecht en Lillo kunnen zich nog tot en met 21 oktober inschrijven voor deelneming in het project.

Elk aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Elk lid van een gezin dat in de buurt van het windmolenpark woont, kan maximaal 24 aandelen verwerven. De opgehaalde gelden worden geïnvesteerd in de windparken van Storm. Het verwachte jaarlijks rendement bedraagt 4 tot 6%. Het totale bedrag van de uitgifte voor windpark Zandvliet is 475.000 euro, verdeeld over maximum 3.800 B-aandelen. Op dit ogenblik bevindt zich in het park Zandvliet één windturbine met een vermogen van 3 MW die groene stroom kan voortbrengen voor 3.200 gezinnen. De molen zou volgend jaar beginnen te draaien. Zopas werden de wieken op de mast aangebracht die een hoogte heeft van 139 m. De aanvankelijke bedoeling was het om 2 molens te bouwen. Voor een tweede werd evenwel geen toelating gegeven.