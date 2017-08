Twaalfde keer Grote Prijs Jos van Nelekes

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Bert Van de Wouwer won gisteren dinsdag 29 augustus de Grote Prijs Jos van Nelekes in Berendrecht. Tweede werd Rudi Hellemons en derde Rudi Geeraert.

De prijzen werden uitgereikt door schepen Bartholomeeussen (Sport) en door cafébazin Nicole Kouwenbergh. Deze laatste nam tien jaar geleden café Berendrecht Sport (bij Jos van Nelekes) over.

De “prijs” werd voor de twaalfde keer gereden door leden van De Polderklievers, de Sturmers, TC Raffic, De Leeuw en De Spreeuw. Er kwamen 38 renners opdagen die 20 ronden deden via het Solft (waar de kermis doorging), de Dorpsstraat, de molen, de Zandweg, Antwerpsebaan en Monnikenhofstraat. Regina Van der Kley was de enige vrouwelijke deelnemer. Zij kreeg een aparte ruiker aangeboden. Onmiddellijk na aankomst vond de huldiging plaats (zie foto) met de winnaars op het podium. Na afloop was er in café Berendrecht Sport, bij Jos van Nelekes, een After Cycling party met het orkest Xzent.