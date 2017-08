Oude Gans heeft nieuwe kinderkoningen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Oude Gans heerft twee nieuwe kinderkoningen. Zaterdag om 13u30 kwamen alle ruitertjes samen in lokaal De Koerel om de koningen van vorig jaar uit te halen. Alle kinderen werden getrakteerd met snoep en een drankje door Yarno Aendekerk en Kenley Fissers.

Om 14u30 ging het in stoet richting erf Maurice Crynen om tegen 15u te starten met de groep van 24 ruitertjes bij de kleintjes tot en met 7 jaar. Na goed een uur rijden trok Marcus Crynen de kop, vlak achter zijn broer Maurits. Marcus is de kleinzoon van voorzitter Jos Crynen van de Oude Gans, en voor het eerst kinderkoning. Volgende week op 31/8 wordt hij 7 jaar.

Na de kleintjes was het de beurt aan 12 grote kinderen van wie de jongste 8 en de oudste 13 jaar was. Om 17u30 volgde Kenley Fissers (13 jaar) zichzelf op als nieuwe kinderkoning.

Om 18u werd nog een braai gehouden met goed 100 man. Huidig koning Louis Cloots van de Oude Gans stond met enkele sympathisanten achter de bakvuren .