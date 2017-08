Grote drukte bij opening "Market"

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Onder de naam “Market” is woensdagmorgen 23 augustus in Berendrecht de vroegere Delhaize opengegaan. De zaak is nu in handen van Carrefour en werd grondig vernieuwd.



Binnenin heeft de zaak een moderne look gekregen. De vleesafdeling is gebleven wat zij was. De versmarkt is uitgebreid, net zoals de "bakkerij". Algemeen genomen is het productaanbod groter, zei Hans De Jong , projectmanager van Carrefour. Hij wees er ook op dat meer regionale producten worden aangeboden. Het personeel van de vroegere Delhaize is gebleven en er werden zeven nieuwelingen aangeworven. De zaak, die onder leiding staat van Peter Baert en assistent Astrid Koslowski, is maandag geopend van 12 tot 20 u. en van dinsdag tot zaterdag van 8 tot 20 uur. Op zondag is zij open van 8 tot 12 u.