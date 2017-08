Vanaf de Zandvlietse Scheldedijk zie je de gestrande boot liggen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het dorpje Bath,grenst aan Zandvliet. Wie over de Noordlandbrug richting BASF rijdt , komt via de weg die rechts de polder inschiet naar de Scheldedijk met de grenspaal. Daar zie je wazig de gestrande boot liggen. Zijn neus is vlakbij de eerste huizen van het minidorp.

Honderden hebben zich per fiets of per auto naar Bath begeven om het spektakel te zien . Zij hinderen in zekere zin de hulpdiensten. Annik Dircx van het Havenbedrijf geeft uitleg aan de jounalisten over wat de stranding voor de haven betekent. Enkele durvers gaan over het schor bij de dijk naar het schip. Commentaar: "Dat gaat nog niet zo makkelijk losgetrokken worden."

Een man met een ijskar heeft zich op de middag weggezet op de dijk bij het schip. Een lange rij wachtenden schuift aan. De een zijn dood is de andere zijn brood. Overigens komen er kort na hem nog twee collega's met een "cremeglacekar".

Iemand met een goed geheugen zegt: "Binnenkort gaan ze het Baalhoekkanaal weer bovenhalen." Het Baalhoekkanaal beoogde de afsnijding van de Bocht van Bath, waar destijds heel wat schepen aan de grond liepen. Na verdiepings- en andere werken konden grote schepen passeren en werd afgezien van de plannen. Die zouden trouwens landbouwgebieden en een groot deel van het schor van Saaftinge in beslag genomen hebben. (sdl)