Nieuwe koning bij Kindergans Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op de kindergans die zaterdag in Lillo plaatsvond waren aanvankelijk 26 deelnemertjes ingeschreven. Er kwamen ten slotte maar 19 opdagen. Oorzaak? De minder goede verbinding.

Na de receptie van de uittredende koningin en een toertje per fiets door het dorp, ging het spel door op het Kazerneplein. Jos van den Eynde koos de drie mooiste fietsen. Het waren de nummers 2, 10 en 12. De jongste deelnemer was Thomas De Cock. Hij is drie jaar. Koning 2017 werd uiteindelijk: Jerome Van Meir – 14 jaar – zoon van Keizer Pascal Van Meir en kleinzoon van de voorzitter Hugo Van Meir.

Bij de dames was het Chayenne Tuinstra die het net bemachtigde en Kathy Van Meir ging met het kopje lopen en werd weer eens koningin. ( zij is de dochter van Hugo Van Meir ).(sdl)