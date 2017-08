Scheldewijding en Doelse feesten op 6 augustus

Vorig jaar was er al heel wat volk op de feesten in Doel Foto: sdl/jc

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zondag 6 augustus vindt voor de 43e keer de Scheldewijding plaats in Doel. Ditmaal – gezien de recente ontwikkelingen - in een sfeer van optimisme. Dit jaar vindt de Scheldewijding al voor de 43e keer plaats.

Sedert vorig jaar is de juridische situatie in Doel volledig veranderd. De Raad van State heeft alle bestaande havenplannen naar de prullenmand verwezen. Doel is officieel terug woongebied. Van het plan om Doel en 1500 ha polderland op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over.

De activiteiten starten vanaf 10u met een grote rommel en brocantemarkt in de verschillende straten van het dorp. In de Hooghuisstraat en een deel van de Engelse Steenweg vindt de ambachtenmarkt en de infomarkt plaats. Rechtover het klooster van Doel in de Hooghuisstraat hebben de ridders van Pendragon hun kampement. Er is een wapenrek, kookvuur, smidse. Er worden onder meer wapens gesmeed en er kunnen helmen en wapenuitrusting gepast worden. Er vinden ook regelmatig zwaardgevechten plaats. Ook nog over het klooster wordt er aan schaapdrijven met honden gedaan. Kinderen kunnen er ook ezelritjes doen.

Aan de kerk zijn de Vlaamse smeden aan het werk. U kan er ook kennis maken met Saeftinger présalé-rundvlees. Op de Scheldedijk vindt zowel in de voormiddag als in de namiddag een grote roofvogelshow plaats. De Scheldewijdingsmis olv pastoor Van de Velde vindt plaats om 14u. De mis wordt opgeluisterd door het koor ‘In Dulci Jubilo 2000’ uit Appelterre olv Theo Van Santen. Om 14.45u vertrekt dan de stoet van aan de kerk begeleid door het volksmuzikantenorkest van de Fanteyfare richting Schelde. Aansluitend vindt de eigenlijke Scheldewijding en bootwijding plaats. De wijding wordt opgeluisterd door twee shantykoren Zuid-West 10 uit Nederland en Gaffeltuig uit Vlaanderen.

Er zijn rondleidingen voorzien in de kerk van Doel. Eten en drinken kan op diverse terrassen en bij de plaatselijke Horeca: De Molen, Doel 5, WSV De Noord, De Doolen…Er zijn ook infostanden van de Erfgoedgemeenschap Doel en Polder, het PolderMAS, Doel 2020, de Derde Generatie, Rijk Polderland, Doelland (Architectuurproject Doel van KUL - St.Lucas) , Red de Polder uit Zeeuws-Vlaanderen en vzw Tolerant - varend Erfgoed. Muzikaal worden de feesten gedurende de namiddag mee opgeluisterd door Sjores uit Hulst. In De Doolen treden vanaf de namiddag verschillende groepen op uit binnenl- en buitenland. Orgamusa, de folkband rond de familie Bauweraerts verschijnt om 17u op het podium. Om 18u treedt het 12-koppige muziekensemble ‘de Ledebirds’ op die het publiek vergast op Oost-Europese en Balkanmuziek. Taxi-Lane sluit om 19u af met stevige rock. De aandacht wordt er op gevestigd dat de overzet naar en van Lillo zal varen.