Omleidingen in Polderdistrict tijdens Havenpijl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zondag 6 augustus vindt de Antwerpse Havenpijl plaats. Deze wielerwedstrijd passeert door Berendrecht en Zandvliet. De wielerwedstrijd gaat tussen 13 en 15 uur twee keer door verschillende straten in Berendrecht en Zandvliet. Tijdens de doortocht van de wedstrijd zijn de straten van het parcours verkeersvrij.

Via de haven komen de renners langs de Antwerpsebaan Berendrecht binnen. Verder rijden ze langs de Schouwvegerstraat – Sint-Jan Baptiststraat – Zoutestraat – De Keyserhoeve – Noordland – Antwerpsebaan – Steenovenstraat – Krommeweg – Monnikenhofstraat en zo richting Stabroek. Buslijn 77.2 volgt een omleiding: Halte Opstal in Berendrecht wordt niet bediend. Er wordt een vervanghalte voorzien aan het kruispunt Monnikenhofstraat – Krommeweg. Bussen van De Lijn rijden in Zandvliet en Berendrecht op het parcours onder politiebegeleiding.