72ste Luchtbal Volkskermis

Luchtbal-Rozemaai / Antwerpen - Trouwe bezoekers van Luchtbal Volkskermis weten dat dit evenement sinds vorig jaar drastisch van uitzicht veranderd is. Voor de grote vedetten van weleer moet je niet meer op de Luchtbal zijn, maar voor een gezellige namiddag of avond kan je er nog altijd terecht tijdens de Antwerpse kermisweek.

De grote openlucht rommelmarkt blijft een van de trekpleisters en gaat dit jaar door op zaterdag 12 augustus. Het aanbod is ruim en gevarieerd en de toegang is voor iedereen gratis. Lang vóór de officiële opening om 10u00 komen traditioneel de eerste bezoekers afgezakt. De kermishoreca is er op voorzien en biedt hen de gelegenheid om er ook te ontbijten. De snackbar is al vroeg geopend voor broodjes of pannenkoeken en zelfs frieten. Heel de dag kan er gegeten of gedronken worden aan democratische prijzen.

De dag daarna is het aan de kleinsten (tot 12 jaar). Op zondag 13 augustus worden ze verwacht om 14u00 voor een verrassingsact, de start voor een attractieve (gratis) kindernamiddag. Daarna kunnen ze deelnemen aan een plezant opdrachtencircuit en ze kunnen terecht bij een sappentrapper, bij de schminksters en ballonnenmannen of hun hartje ophalen op enkele springkastelen en een paardenmolen.

De rest van de kermisdagen is de grote tent het kloppende hart, met geregeld ook muzikale optredens, uiteraard ook weer gratis toegankelijk. Voor de culinaire activiteiten (Spaanse brunch, barbecue, moederdagmenu,...) kan je vooraf inschrijven op 03 541 02 14 of par35scarlet.be, waar je ook alle verdere inlichtingen kan verkrijgen of het programmaboekje bestellen met alle details over activiteiten en optredens.