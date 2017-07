Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In DC Molengeest te Berendrecht werden op dinsdag 25 juli de jarigen van de maand juli gevierd. Zij waren met veertien.

Alle jarigen ontvingen een gratis gebakje. DJ Danny zorgde voor de nodige muziek. Zo kon er gedanst worden. Wie het meeste opviel was Nancy Philips (op de foto derde van rechts). Zij vierde haar vijftigste verjaardag en had zich in een speciale feestkledij gestoken.