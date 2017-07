Zwijndrecht - Er is een nieuw aangelegd fietspad naast de Schelde in Burcht. Een lezer van uw krant vindt het onbegrijpelijk dat het eindpunt van het fietspad ter hoogte van Ytong, plots stopt zonder afrit.

“Nergens is aangegeven dat het nochtans mooie pad abrupt stopt”, schrijft hij. “Het niveauverschil is 22 cm. En dat is bijgevolg zonder meer gevaarlijk. Wie bedenkt zoiets?"