Veerboot vaart op 6 augustus bij Scheldewijding

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het zag er tot voor kort naar uit dat de Scheldewijding in Doel het dit jaar op 6 augustus zonder de populaire oeververbinding Lillo-Doel zou moeten stellen. Enkele weken geleden vernamen de organisatoren namelijk dat de steiger in Doel was afgekeurd.

Dat leek vreemd want volgens mensen die er iets van kennen was er met de steiger – op uitzondering van jaarlijkse onderhoudswerken – niets aan de hand. Uiteindelijk ging bevoegd minister Ben Weyts in op de vraag van de organisatoren van de Scheldewijding om de steiger grondig te laten inspecteren.

Op basis daarvan heeft de minister op 25 juli, aan de organisatoren laten weten dat voor 2017 (en normaliter ook voor 2018) het veer kan uitvaren op de dag van de Scheldewijding.

We zijn de minister daarvoor uiteraard dankbaar.", zegt de groep die de feestelijkheden inricht. "Omdat hij onze argumenten ernstig heeft genomen. En omwille van zijn begrip voor de betekenis die het veer heeft voor de inwoners van beide oevers op deze dag".